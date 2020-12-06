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محافظات

«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:46 م
الدكتور خالد قبيصي،
الدكتور خالد قبيصي،
إسراء توفيق
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كرّم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الأحد، بحضور 4 معلمات من النماذج المضيئة بالمرحلة الابتدائية، وذلك بعد زيارته الميدانية لمجمع مدارس العروبة بإدارة أسوان التعليمية، ورصده العديد من النماذج المتميزة.

والمكرمات هنّ: هدى فؤاد محمد، أسماء محمد على، رشا شوقى رجب، وحنان محمود صيام لجهودهنّ القيمة وتفانيهنّ وإخلاصهنّ في العمل لرفع المستوى التعليمي للتلاميذ.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه يكن لهن كل التقدير والاحترام باعتبارهن نماذج مضيئة يجب أن يُقتدى بها، مؤكدًا كذلك أنه يشعر بالفخر عند تكريم أى نموذج تعليمى مضىء بأسوان، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)
«تعليم أسوان» يكرم 4 معلمات في مجمع العروبة: أشعر بالفخر (صور)

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