انبعاثات غازية من طبقات التربة وراء «نيران الهنداو»

كشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تفاصيل تقرير بعثة الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الانبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بالداخلة.وأوضح "الزملوط" أن التقرير أكد على انبعاث غازات مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلى الغنية بالمواد العضوية القابلة للاشتعال، والتي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي على عنصر الكبريت، فتخرج من خلال فواصل بطبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد.وأوضح المحافظ أن التقرير أكد على عدم وجود أي شواهد لتدفقات بركانية بالمنطقة، وأن الاشتعال يحدث بالقرب من سطح الأرض، مطمئنًا المواطنين لعدم وجود أي ظواهر خطرة أو شواهد تثير القلق.جدير بالذكر أن المحافظة قامت، منذ بداية حدوث الظاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات العلمية اللازمة، بالتعاون مع الهيئات البحثية المختصة، والتي ضمت فرق عمل من هيئة المساحة الجيولوجية وجامعه الوادي الجديد ومعهد الدراسات الجيوفيزيقية، ولا تزال المتابعة مستمرة مع الجهات العلمية.