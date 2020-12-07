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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تركيب 2267 قطعة موفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة كمرحلة أولى فى دمياط

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
تركيب قطع موفرة لاستهلاك
تركيب قطع موفرة لاستهلاك المياه
حسام فهمي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، عن قيامها بالإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتركيب ٢٢٦٧ قطعة موفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الواقعة بنطاق المحافظة، حيث جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والذي يوضح مراحل تنفيذ هذه المبادرة التي جاءت فى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بترشيد استهلاك المياه، وأخيرًا عملًا بالوثيقة الموقعة من قبل كافة الوزارات التي تتبنى هذا الملف تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

كما ذكر المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف أنه تم تنفيذ أعمال تركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة "المساجد الأهلية والكنائس" وفقًا لآلية وخطة زمنية محددة، كما تمت من قبل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة لتركيب القطع مع تحديد مسئولي الصيانة الدورية لها بكل مركز ومدينة لضمان الحفاظ عليها من السرقة أو التلف.

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