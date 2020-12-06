البابا تواضروس: قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن حسب انتشار كورونا بالمنطقة

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن حسب حالة انتشار فيروس كورونا فى المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك 20 كاهنًا رحلوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON" مع الإعلامية لميس الحديدى: "نتابع الوضع الصحى في كل منطقة، ولكن الموجة الثانية من فيروس كورونا سببت إزعاجا وأثرت على كثيرين رغم الاحتياطات الموجودة، ولاحظنا زيادة عدد المصابين، والمشكلة في أن هناك مصابين لا تظهر عليهم الأعراض لكن وجودهم فى أى تجمع يسبب نقل العدوى".