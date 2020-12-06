رجائي عطية يُبلغ الشرطة لتمكينه من دخول مقر «المحامين العرب»

كشف مصدر أمنى، أن نقيب المحامين رجائي عطية، تقدم ببلاغ اليوم 6 ديسمبر، لشرطة النجدة يفيد فيه بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب.وبالانتقال، طلب من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول، حيث تم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها فى هذا الشأن إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني.وأعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الاتحاد بالسماح له بالدخول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.