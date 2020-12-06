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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رجائي عطية يُبلغ الشرطة لتمكينه من دخول مقر «المحامين العرب»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:44 م
رجائي عطية
رجائي عطية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشف مصدر أمنى، أن نقيب المحامين رجائي عطية، تقدم ببلاغ اليوم 6 ديسمبر، لشرطة النجدة يفيد فيه بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب.

وبالانتقال، طلب من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول، حيث تم إفهامه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شئونها فى هذا الشأن إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأعقب ذلك قيام المتواجدين بمقر الاتحاد بالسماح له بالدخول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.

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