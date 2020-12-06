رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كتما أنفاسها.. تحقيقات موسعة مع مشرفين بمصحة تسببا في مصرع نزيلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:05 م
مصرع نزيلة
مصرع نزيلة
ندى حمدي
طباعة
تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في مصرع فتاة داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في أبو النمرس أثناء محاولة السيطرة على حالة هياج أصابتها.

وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية بمصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان في مدينة شبرامنت بأبو النمرس، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مصابة بكدمات وسحجات.

شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن الفتاة دخلت إلى المصحة منذ شهر للعلاج من الإدمان حيث كانت تتعاطى الهيروين، وأضافت التحريات أن الفتاة أصابتها حالة هياج شديدة لرغبتها في مغادرة المصحة واثار انسحاب المخدرات من جسدها.

وتبين أنه نظرا لصراخ الفتاة الشديد قام ٢ من المشرفين بتقييدها وكتم أنفاسها في محاولة لإحكام السيطرة عليها ما أدى إلى مصرعها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بين أيديهما، وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس القبض على ٢ مشرفين من المصحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد أسباب الوفاة وأمرت باستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول الواقعة، واستدعاء القائمين على المصحة لسماع أقوالهم أيضا، وما زالت التحقيقات مستمرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

«وثقوها بالحبال».. تفاصيل مصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان بالجيزة

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

الباز: إعادة محاكمة محمود عزت رد قاطع على المشككين في القضاء المصري

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

بدء غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات (صور)

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات شمال إيطاليا

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

أيام زمان

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

«بالمفتشر».. مفردات الصراحة في الحارة المصرية

نهلة عبد السلام: بيسة أقرب شخصية لي.. ونمل وأفيال أول كتاباتي

إبراهيم المصري ناعيًا رفعت سلام: أحد قيمنا الثقافية الرفيعة

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الشاعر رفعت سلام