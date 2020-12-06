كتما أنفاسها.. تحقيقات موسعة مع مشرفين بمصحة تسببا في مصرع نزيلة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في مصرع فتاة داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في أبو النمرس أثناء محاولة السيطرة على حالة هياج أصابتها.وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية بمصرع فتاة داخل مركز لعلاج الإدمان في مدينة شبرامنت بأبو النمرس، وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مصابة بكدمات وسحجات.شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن الفتاة دخلت إلى المصحة منذ شهر للعلاج من الإدمان حيث كانت تتعاطى الهيروين، وأضافت التحريات أن الفتاة أصابتها حالة هياج شديدة لرغبتها في مغادرة المصحة واثار انسحاب المخدرات من جسدها.وتبين أنه نظرا لصراخ الفتاة الشديد قام ٢ من المشرفين بتقييدها وكتم أنفاسها في محاولة لإحكام السيطرة عليها ما أدى إلى مصرعها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بين أيديهما، وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس القبض على ٢ مشرفين من المصحة.تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وتحديد أسباب الوفاة وأمرت باستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول الواقعة، واستدعاء القائمين على المصحة لسماع أقوالهم أيضا، وما زالت التحقيقات مستمرة.