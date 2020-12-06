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سياسي

«المصريين»: زيارة السيسي لفرنسا ستحل الكثير من الملفات العالقة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:57 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
محمد الشريف
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أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا تُعد واحدة من أهم الزيارات الخارجية؛ لأنه من المعروف للجميع مدى العلاقة التي تربط مصر بفرنسا على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين سيُسهم في حل الكثير من الملفات العالقة إقليميًا ودوليًا.

قال أبو العطا، في بيان مساء الأحد، إن زيارة السيسي إلى فرنسا تُعد استمرارًا للزيارات الخارجية الناجحة للرئيس التي تحظى بأهمية كبرى فى هذه المرحلة، خاصة بين دولتين كبيرتين بحجم مصر وفرنسا، موضحًا أن هذه الزيارة ستُسهم بدورها في تعزيز سبل التعاون على مختلف الأصعدة، وفتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة بين البلدين تُسهم بدورها في رفع كفاءة الاقتصاد المصري ودخول مصر الأسواق العالمية بتنافسية عالية.

أضاف رئيس الحزب أن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا ستكشف العديد من الانعكاسات الدبلوماسية والسياسية الإيجابية على القاهرة وباريس، موضحًا أن هناك عددًا من القضايا التي ستكون محور هذه الزيارة التي يأتي على رأسها قضية شرق المتوسط، والتحديات الخارجية التي تواجهها والعمل على إنذار تركيا بوقف انتهاكاتها وتجاوزاتها في المنطقة، علاوة على مناقشة ملف الإرهاب الأسود ومموليه وداعميه في المنطقة.

وأعرب عن ثقته التامة في نجاح زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا، متوقعًا أن تُحقق تلك الزيارة جميع أهدافها لصالح القاهرة وباريس وقضايا المنطقة؛ خاصة فيما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن زيارة السيسي ستأتي بثمار نافعة عدة على البلدين وتحقيق مصالح مشتركة تخدم مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى وإنما تعددت زيارة الرئيس ولقاءاته مع الرئيس الفرنسي؛ ما دعّم العلاقات الاستراتيجية والدولية والدبلوماسية بين البلدين، وخلق خط تواصل مستمر بين مصر ودول أوربا.

أشار إلى تشابه مواقف كلًا من مصر وفرنسا فيما يخص الأحداث فى اليمن ولبييا وتركيا وإيران، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار طرح آفاق للاستثمار الفرنسي في مصر.

وأكد أن زيارة السيسى لفرنسا ستناقش بدورها أوجه التعاون بين مصر وفرنسا في النواحي الاقتصادية والعسكرية، خاصة فى ظل تفوق فرنسا فى هذه المجالات، موضحًا أن هذه الزيارة لها طابع خاص وسيكون الملف الليبي على رأس أولويات قائمة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة.

وأوضح أن أي قضية تخص الشرق الأوسط يجب الرجوع لمصر أولًا؛ لأن مصر هي أساس دول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تأتي استكمالًا للزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي لمناقشة القضايا التي تخص الشرق الأوسط.

وأكد أن التشاور الدائم بين القاهرة وفرنسا يعكس حجم الثقة في مواقف مصر المبدئية وجهودها المخلصة فى المواجهات ضد العمليات الإرهابية في المنطقة بأكملها، موضحًا أن زيارة السيسي استراتيجية تعكس أهمية مصر عالميًا بين دول العالم.

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