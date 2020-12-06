«السياحة» تنتظر زيادة حركة المصريين خلال موسم الإجازات

قال إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، إن الآمال معقودة حاليًا لقطاع الفنادق على زيادة حركة السياحة الداخلية مع موسم الإجازات وأعياد الميلاد ورأس السنة لإعادة التوازن لعمل المنشآت السياحية والحفاظ على بقاء الفنادق مفتوحة فى ظل التراجع الأوروبي نظرًا إلى تداعيات فيروس كورونا في موجته الثانية على دول أوروبا.أضاف عبد العال، فى تصريحات اليوم، أن هناك 10 فنادق فقط تعمل الآن من بين 140 فندقًا عائم كانت تعمل بانتظام بين الأقصر وأسوان حصل منها 43 فندقًا على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشأت الفندقية ولا يعمل منها سوى 10 فنادق بنسب إشغال متدنية وغالبية نزلائها من المصريين وليسوا أجانب.وطالب بضرورة إطلاق مبادرات لتشجيع السياحة الداخلية تشارك فيها وزارات السياحة والآثار والنقل والطيران وغرفة المنشآت الفندقية، مطالبًا بإعادة النظر فى أسعار تذاكر الطيران الداخلي لجذب المصريين.