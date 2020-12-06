الحبيب علي الجفري يعزي شيخ الأزهر.. وينعي عضو هيئة كبار العلماء

نعى الحبيب علي الجفري الداعية اليمني، زوجة الشيخ محمد الطيب شيخ الطريقة الحسانية الخلواتية، حيث أصدر بيانا قال فيه "خالص العزاء لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأخيه الشيخ محمد الطيب في وفاة زوجة الأخير.وتقدم "الجفري" أيضا بالعزاء لعائلة الشيخ العلامة طه الدسوقي حبيشي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين وعضو هيئة كبار العلماء.