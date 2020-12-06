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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منايفة «زنارة» يجمعون 300 ألف جنيه لعلاج مريضة بفشل كلوي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:12 م
علاج مريضة بفشل كلوي
علاج مريضة بفشل كلوي
ولاء القاضى
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دشن أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مبادرة لمساعدة سيدة من أبناء القرية مصابة بفشل كلوي ولا تملك ثمن العلاج، ضربوا من خلالها مثالا يحتذى به من الشهامة.

وبمتابعة حالتها قرر شباب القرية طرح فكرة جميع مبلغ مالي لها لإجراء عملية زراعة كلى، وتم العمل على ذلك منذ شهر نظرا لحالة المريضة والتي تعول اثنين ومن شدة مرضها أصابها العمي وأصبحت لا ترى، فيما أكد الطبيب المعالج لها أنها تحتاج لعملية زراعة كلى في أقرب وقت ممكن.

وأشار رجب أبوخضرة، أحد شباب القرية، إلى أنه منذ شهر نجح أهالي القرية، في جمع المبلغ المحدد لإجراء العملية والبالغ 300 ألف جنيه، عن طريق لجنة مختصة بالحالة وفتح حساب بريدي باسمها، وعقب إتمام القيمة الفعلية للعملية بالتعاون بين أبناء القرية، وتمنوا لها إجراء العملية وعودتها لأسرتها ومنزلها بالخير.

وأضاف أن هذه المبادرة لم تكن الأولى، ففي العام الماضي تكفلت القرية بعمل عملية جراحية لطفلة، وتم تجميع ٢٠ ألف جنيه تكاليف العملية.

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