ورشة عمل بين السياحة والمالية حول قانون الجمارك الجديد
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:25 م
رامى حسينطباعة
أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أنه سيتم عقد ورشة عمل بين الشركات، وھیئة تنمیة الصادرات بشأن جهود وزارة المالیة؛ لتوضیح كافة الأمور الخاصة بقانون الجمارك الجدید رقم 207 لسنة 2020.
وأشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات، إلى أن ھیئة تنمیة الصادرات حريصة على تلقى كافة الاستفسارات الخاصة بالشركات السیاحیة بشأن قانون الجمارك الجدید عبر الإیمیل [email protected] مع توضیح (اسم المشارك – رقم الواتس – البرید الالكترونى)، وذلك لعرضھا على الدكتور مجدى عبدالعزیز – مستشار وزیر المالیة لشئون الجمارك، على أن یتم إرسال تلك الاستفسارات بحد أقصى یوم السبت المقبل.
وأضافت أن الورشة ستعقد يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر فى تمام الساعة الواحدة ظھرًا، وسیتم الدخول وإرسال رابط المشاركة إلى الشركات صاحبة الاستفسارات للرد عليها والمناقشة فيها.
وأشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات، إلى أن ھیئة تنمیة الصادرات حريصة على تلقى كافة الاستفسارات الخاصة بالشركات السیاحیة بشأن قانون الجمارك الجدید عبر الإیمیل [email protected] مع توضیح (اسم المشارك – رقم الواتس – البرید الالكترونى)، وذلك لعرضھا على الدكتور مجدى عبدالعزیز – مستشار وزیر المالیة لشئون الجمارك، على أن یتم إرسال تلك الاستفسارات بحد أقصى یوم السبت المقبل.
وأضافت أن الورشة ستعقد يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر فى تمام الساعة الواحدة ظھرًا، وسیتم الدخول وإرسال رابط المشاركة إلى الشركات صاحبة الاستفسارات للرد عليها والمناقشة فيها.