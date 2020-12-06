إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا 6 حالات تعد بالبناء منهم 5 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية وحالة بناء بدون ترخيص وعشوائي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية أزالت 5 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي طحا وشوشة، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء بدون ترخيص في المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التعديات ومرتكبيها.وأوضح رئيس المركز أن حملات الإزالة تأتي تنفيذ لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص حفاظا علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.