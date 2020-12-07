تردد قناة المديح الجديد 2021 على النايل سات

قامت القناة بإعلان تردداتها المختلفة وهي القمر الصناعي نايل سات 12562 أفقي 27500 4\3 SD ونايل سات 11843 H 27500 4\3 SD.





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وخصصت القناة محتواها لعرض التواشيح والابتهالات بصوت أعزب المشايخ على مدار الساعة، وتمكنت خلال فترة قصيرة من تكوين شعبية كبيرة داخل الأراضي المصرية وخارجها، وتزايد الطلب في الفترة الأخيرة على التردد الجديد الخاص بها، حيث من أهم برامجها برنامج "مع القراء" يتم من خلاله استضافة أحسن قراء المصحف الشريف من كل مكان في العالم، وبرنامج "المداحين" يعرض فيه أجمل الإنشادات الدينية بصوت أفضل المنشدين علي الساحة العربية، وبرنامج "سيرة الرسول" ويحرص هذا البرنامج على شرح جميع مكارم أخلاق الرسول عليه السلام، بجانب توضيح بعض مواقفه الكريمة.بينما تقدم قناة "المديح" أيضًا برنامج "وسائل الوصول" ويعرض من خلال الداعية محمد طراد، وبرنامج أصوات المديح، بينما ركزت القناة في محتواها علي صفات وأخلاق النبي عليه السلام.