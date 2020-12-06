محافظ مطروح: تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدن لمواجهة كورونا

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع مدن المحافظة، فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقام مركز ومدينة الحمام برئاسة وجيه عبدالرازق بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع فريق الأزمات والطوارئ بشركة المياه فرع الحمام، حيث تم الدفع بـ2 سيارة مجهزة لأعمال التعقيم.وتم تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية وأبرزها شارع مراده والنائب سات وعمر بعيو وأمن الدولة ومنطقة خط المياه بجوار مسجد النور.. بالإضافة إلى تطهير أماكن التجمعات السكنية والتجارية والمصالح الحكومية والخدمية بمدينة الحمام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما قام مركز ومدينة سيوة برئاسة العميد عصام عبدالغنى رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة رمل الحدادين والشاليهات، ووسط المدينة، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، كما واصلت أعمال تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة انطفير، والزيدان بالإضافة الى اتمام أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمنطقة رمل الحدادين وابني بيتك.