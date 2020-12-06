آخر مستجدات مسلسلات رمضان 2021

مسلسلات رمضان 2021

دراما رمضان 2021





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تشهد ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، خلال الفترة المقبلة، والحالية استعدادات مكثفة وقوية لاستقبال منتجو الدراما الرمضانيةحيث تشهد خلال الفترة الحالية عدة مستجدات أهمها بدء تصوير بعض الأعمال وأخري تبدأ مع الأسبوع المقبل.كانت اهم تلك الأعمال هو مسلسل "الإختيار" الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته الفنان احمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز، حيث صوروا مشاهد عدة بداية من الأسبوع الماضي، مع المخرج بيتر ميمي، بينما يأتي العمل الثاني هو مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي يتبقي له أيام بسيطة جدًا تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل، خاصة أنه كان من المفترض أن يتم عرضه في رمضان الماضي، ولكن تأجل بسبب فيروس كورونا، حيث تم تصوير مشاهد كثيرة منه من قبل، وهو بطولة الفنان احمد عز.وبدأ النجم يحيي الفخراني منذ ما يقرب من ثلاثين يومًا مع نجله المخرج شادي الفخراني، تصوير مسلسل "نجيب زاهي زركش"، حيث متوقع له بأن يكون أول الاعمال الدرامية التي ستنتهي تصويرها بشكل كبير، حيث يحاول مخرج العمل انجاز التصوير بشكل منتظم مع صناعه.ويشهد الأسبوع المقبل، حركة قوية للمخرج محمد سامي الذي بدأ تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، منذ أربعة أيام حيث يحاول انجاز التصوير خاصة انه يتطلب السفر الي مناطق مختلفة في مصر، بينما أخر التصوير لإنشغال بعض الابطال باعمال أخري وحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والعمل من بطولة أمير كرارة وأحمد السقا.ويعرض في رمضان 2021 أيضًا مسلسل "القاهرة كابول" الذى يعد مزيجًا بين الدراما الاجتماعية والبوليسية، حيث ينتظر صناعه السفر الي الخارج حيث يتطلب العمل تصوير بعض المشاهد في أوروبا، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي.