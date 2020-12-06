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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آخر مستجدات مسلسلات رمضان 2021

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:57 م
الاختيار 2
الاختيار 2
حسين الجندي
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تشهد ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، خلال الفترة المقبلة، والحالية استعدادات مكثفة وقوية لاستقبال منتجو الدراما الرمضانية مسلسلات رمضان 2021 حيث تشهد خلال الفترة الحالية عدة مستجدات أهمها بدء تصوير بعض الأعمال وأخري تبدأ مع الأسبوع المقبل.

كانت اهم تلك الأعمال هو مسلسل "الإختيار" الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته الفنان احمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز، حيث صوروا مشاهد عدة بداية من الأسبوع الماضي، مع المخرج بيتر ميمي، بينما يأتي العمل الثاني هو مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي يتبقي له أيام بسيطة جدًا تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل، خاصة أنه كان من المفترض أن يتم عرضه في رمضان الماضي، ولكن تأجل بسبب فيروس كورونا، حيث تم تصوير مشاهد كثيرة منه من قبل، وهو بطولة الفنان احمد عز.

 مسلسلات رمضان 2021

وبدأ النجم يحيي الفخراني منذ ما يقرب من ثلاثين يومًا مع نجله المخرج شادي الفخراني، تصوير مسلسل "نجيب زاهي زركش"، حيث متوقع له بأن يكون أول الاعمال الدرامية التي ستنتهي تصويرها بشكل كبير، حيث يحاول مخرج العمل انجاز التصوير بشكل منتظم مع صناعه.

ويشهد الأسبوع المقبل، حركة قوية للمخرج محمد سامي الذي بدأ تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، منذ أربعة أيام حيث يحاول انجاز التصوير خاصة انه يتطلب السفر الي مناطق مختلفة في مصر، بينما أخر التصوير لإنشغال بعض الابطال باعمال أخري وحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والعمل من بطولة أمير كرارة وأحمد السقا.

 دراما رمضان 2021

ويعرض في رمضان 2021 أيضًا مسلسل "القاهرة كابول" الذى يعد مزيجًا بين الدراما الاجتماعية والبوليسية، حيث ينتظر صناعه السفر الي الخارج حيث يتطلب العمل تصوير بعض المشاهد في أوروبا، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي.

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