الباز: موقف مصر من المصالحة مع قطر مرهون بتنفيذ شروطنا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة من الترقب في الشارع بعد وجود بوادر وجود مصالحة بين قطر والسعودية، مشيرًا إلى أن موقف مصر واضح مع قطر منذ البداية، وهناك مطلب أساسي بوقف قطر دعم الجماعة الإرهابية والتوقف عن تشويه مصر.













وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أنه بعد 30 يونيو أعلنت قطر بكل أجهزتها السياسية والإعلامية العداء الكامل لمصر، وأصبحت تحرض على العنف ونشر الفوضى واغتيال الشخصيات في مصر، وإنفاق الأموال من أجل هدم الدولة، واستضافة الارهابيين، وتوفير الملاذ الآمن لهم.







