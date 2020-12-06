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الثقافة

«بالمفتشر».. مفردات الصراحة في الحارة المصرية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:26 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم
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ياعم بالعربى الفصيح كده فلان غلطان، عبارة مصرية خالصة تقال فى حوارى المحروسة، ومعناها بمنتهى الصدق ودون مواربة ليست عبارة بالعربى الفصيح وحدها الخاصة بالوضوح فهناك عبارات أخرى منها على سبيل المثال.

بالمفتشر كده..عبارة تسمعها فى الحارة أكثر من المنطقة الراقية؛ لأنها واحدة من المفردات الشعبية، ومعناها بوضوح شديد ودون خوف.

- على بلاطة كده
والبلاطة مشتقة من البلاط واستخدمت هذه المفردة، لأن البلاط مستوى وليس به تعاريج يمكن الاختباء فيها، وفى بعض قرى الصعيد على سبيل المثال أهالي نجع البندارى فى دار السلام بسوهاج يقولون: على سلطيبة، والسّلطيبة هى الأرض المستوية وهى مفردة قديمة تسبق كلمة على بلاطة.

بالخط العريض
يقولها الشخص القوى فى وقت الشدة ليظهر الحق دون خوف من أحد، فيقول الشخص:"بالخط العريض كده الموضوع ده مياكلش معايا"، أو بالخط العريض كده فلان غلطان.

بالصوت الحيّاني
عبارة صارمة وحازمة لا يقولها إلاّ شجاع أو فاجر، ومعناها أقول لكم هذا القول بعلو الصوت دون أى اعتبار لمن يختلف معى أو ينزعج من قولي، والصوت الحيانى معناه الصوت العالي، وهناك معنى آخر لهذه العبارة إذا قيلت بصيغة، ارقع بالصوت الحيّاني، وهى عبارة تقولها النساء ولا يقولها الرجال، ومعناها أصرخ بصوت عال.

بوضوح
هى المفردة الأصلية التى جاءت المفردات السابقة مرادفة لها فى الحارة المصرية، وكذلك تقال كلمة بصراحة، وعبارة الصراحة راحة التى تعقبها دوما كلمات سيكون لها أثر سيئ على أحد الشخوص القريبين من المتكلم أو من المستمعين إليه.

عمومًا هذه المفردات التي ذكرناها فى السطور الماضية كلها تخص التعبير عن الصراحة والوضوح دون خوف أو خجل لإظهار الحقيقة بصيغ مختلفة وبطرق متعددة؛ لأن المصريون بارعون فى تجديد المفردات الشعبية الخاصة بهم دون غيرهم كل حسب ثقافته وفكره وبيئته وزمنه، فهناك مفردة تقال هنا ولا تقال هناك وتصلح لزمن ولا تصلح لٱخر.

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