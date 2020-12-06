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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قيمنا من تراثنا».. مبادرة توعوية لطلائع الإسكندرية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:02 م
مبادرة توعوية لطلائع
مبادرة توعوية لطلائع الإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة عزة الدرى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة، مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار «قيمنا من تراثنا» لطلائع محافظة الإسكندرية فى المرحلة السنية من ١٢ لـ١٨ سنة بديوان عام المحافظة.

حاضر فيها كل من القس يوحنا رمزي من بيت العائلة، الشيخ إبراهيم محمد بالأزهر الشريف، والمؤرخ الدكتور عماد مهدى أستاذ علم المصريات وعضو اتحاد الأثريين العرب، والدكتور عبدالله محيي مندوبا من الإدارة المركزية للطلائع، وبمشاركة ٣٠٠ من الطلائع  من أعضاء مراكز الشباب.

تناولت المناقشات، وورش العمل فضائل الأخلاق وأهم المشكلات السلوكية التي يعاني منها المجتمع المصري فى الوقت الحاضر وسبل علاجها، وكيف حثت الأديان السماوية على القيم الأخلاقية والتى تعد معيار لتقدم الدول كما تم خلال الندوة التأكيد على حب الوطن وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ومواجهة الشائعات.

وأكدت الدكتور صفاء الشريف، على دعم واهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى  بالطلائع، والعمل على تأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قيادات وكوادر المُستقبل.

وثمنت على أهداف المبادرة التي تحث على  زرع الأخلاقيات الحميدة والقيم والمبادئ السامية في نفوس الطلائع.

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