شرطة المسطحات المائية تضبط 308 قضايا خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية فى مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة، من ضبط (308) قضايا متنوعة.يأتي فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُوسعة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.