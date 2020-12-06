صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس سمير عثمان، بتوزيع حصة المحافظة من الغاز الواردة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس" عن الشهر الجارى لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة، وكذا المستودعات التابعة لها بإجمالي عدد 602000 أسطوانة منزلية على أن تكون حصة المتعهد 2000 اسطوانة كحد أدنى.وقامت المديرية بإخطار محطات التعبئة بكشوف التوزيع؛ للعمل بها منذ بداية الشهر الجاري وإخطار الإدارات المختصة لمتابعة المنصرف من إسطوانات الغاز المنزلية والتجارية.