حملة ليلية لتطهير وتعقيم شوارع مطروح لمواجهة كورونا

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة ليلية موسعة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة وأماكن تكدس المواطنين والأسواق والمواقف؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن جاب الله بأنه تم تطهير شوارع الإسكندرية والجلاء وشكري القوتلي وليبيا وعمر المختار بالسوق القديمة والثانوية والشوارع المتفرعة منها ضمن جهود المدينة؛ لمواجهة انتشار كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية بالمواقف والمدارس وأماكن تكدس المواطنين والمساجد والمصالح الحكومية ومنازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد في الأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.