شرطة النقل تضبط 3372 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3372) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.يأتي هذا فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجراميةوجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.