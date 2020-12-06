مستشار حكومي بالهند: «فايزر» طلبت الموافقة على لقاح كورونا

قال مستشار بارز في قطاع الصحة الهندي، الأحد، إن شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية تقدمت بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا لتصبح بذلك أول شركة تتقدم لهذا الترخيص في الهند التي تسجل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم.وقال في.كيه.بول المستشار الحكومي في مكافحة مرض كوفيد-19 إن الشركة الأمريكية، التي حصلت مؤخرا على رخصة طرح اللقاح في بريطانيا، اتصلت بالسلطات الهندية أمس السبت.وأضاف لشبكة (إن.دي.تي.في) "نرحب باهتمام شركة فايزر بالسعي للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ (للقاح) في بلدنا".وقال بول إن الهيئة المنظمة للأدوية في الهند تستغرق عادة ما يصل إلى 90 يوما للبت في مثل تلك الطلبات لكنه أوضح أن القرار المتعلق بلقاح فايزر قد يصدر سريعا.ولم ترد وزارة الصحة على طلب للتعليق، ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولي فايزر في الهند للتعقيب.