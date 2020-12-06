رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: اتفاقيات إبراهيم فرصة للفلسطينيين وليست على حسابهم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:46 م
اتفاقيات إبراهيم
اتفاقيات إبراهيم
وكالات
طباعة
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم الأحد، إن اتفاقية إبراهيم التاريخية التي أبرمتها إسرائيل مع دولتين خليجيتين هي فرصة للفلسطينيين ولا تأتي على "حسابهم".

وأضاف في مؤتمر أمني إقليمي في المنامة أن التحول الدبلوماسي يمكن أن يساعد في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد تجميد المحادثات بين الجانبين في عام 2014، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع: "اتفاقات إبراهيم لا تأتي على حساب الفلسطينيين. بل على العكس تمامًا، فهي فرصة لا ينبغي تفويتها".

واستكمل: "أدعو الفلسطينيين إلى تغيير رأيهم والدخول في مفاوضات مباشرة معنا دون شروط مسبقة. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذا الصراع".

واختتم: "نعتقد مع انتقال إسرائيل من الضم إلى التطبيع، هناك نافذة لحل هذا الصراع"، في إشارة إلى موافقتها على تعليق خطط الضم مقابل صفقة التطبيع.

موضوعات متعلقة

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الباز: موقف مصر من المصالحة مع قطر مرهون بتنفيذ شروطنا

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات شمال إيطاليا

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الشاعر رفعت سلام

من الأرشيف| فاروق شوشة: أنا لم أضف إلى الشعر

«الناشرين المصريين» يناقش موقف معرض القاهرة للكتاب بعد تأجيله

مثقفون يودعون رفعت سلام: أنجز منجزًا ثقافيًا كبيرًا