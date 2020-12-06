إسرائيل: اتفاقيات إبراهيم فرصة للفلسطينيين وليست على حسابهم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي اليوم الأحد، إن اتفاقية إبراهيم التاريخية التي أبرمتها إسرائيل مع دولتين خليجيتين هي فرصة للفلسطينيين ولا تأتي على "حسابهم".وأضاف في مؤتمر أمني إقليمي في المنامة أن التحول الدبلوماسي يمكن أن يساعد في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد تجميد المحادثات بين الجانبين في عام 2014، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.وتابع: "اتفاقات إبراهيم لا تأتي على حساب الفلسطينيين. بل على العكس تمامًا، فهي فرصة لا ينبغي تفويتها".واستكمل: "أدعو الفلسطينيين إلى تغيير رأيهم والدخول في مفاوضات مباشرة معنا دون شروط مسبقة. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذا الصراع".واختتم: "نعتقد مع انتقال إسرائيل من الضم إلى التطبيع، هناك نافذة لحل هذا الصراع"، في إشارة إلى موافقتها على تعليق خطط الضم مقابل صفقة التطبيع.