منذر آل الشيخ: زيارة السيسي إلى فرنسا تقطع الطريق على مخططات أردوغان

قال رجل الأعمال والناشط السعودي منذ آل الشيخ، إن التحرك التركي في البحر المتوسط خطر كبير على الأمن القومي العربي، معتبرا أن لذلك جاءت تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقطع ذلك على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.واعتبر آل شيخ في تصريحات لـ"الدستور"، أن تحركات السيسي من شأنها الحفاظ على أمن مصر وليبيا وبقية الدول العربية في البحر المتوسط ويرسي الأمن في شرقه، لافتا إلى أنه يمتاز بإدارة مميزة للأزمات وحسن اختيار الوقت المناسب، وهذا ما تجلى في اختيار توقيت زيارته لفرنسا في ظل عنجهية أردوغان وخطره على الأمن القومي العربي.وأردف: "جاءت الزيارة في وقت تعاني فيه ليبيا من أثر تدخل تركيا على استقرارها، لذا هي مهمة".