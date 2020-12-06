سيدة تضع مولودها بالشارع.. وأسرتها تتهم «قنا الجامعي» بالإهمال

اتهمت أسرة ربة منزل بقنا، القائمين بإدارة مستشفى قنا العام والجامعي، بالإهمال والتقصير، بعد رفض دخولها المستشفى، رغم أنها حالة طارئة، حيث كان ذلك قبيل وضعها جنينها بدقائق.وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم قنا، بقيام أسرة منى خضر، ربة منزل بدشنا، بتحرير محضر، تتهم فيه القائمين بإدارة مستشفى قنا العام والجامعي، بالإهمال والتقصير، بعد رفض دخولها المستشفى، وهي في حالة طارئة قبيل وضعها جنينها بدقائق.كشفت تحريات المباحث، أن ربة المنزل، محولة من طبيبة خاصة للوضع داخل مستشفى قنا الجامعي، وعندما ذهبوا بها إلى مستشفى الجامعة بالكيلو 6 أخبروهم بأنه عليهم الذهاب إلى مستشفى قنا العام، لأنه لا توجد استقبال أو قسم للولادة في الكيلو 6، وعند ذهابهم إلى مستشفى قنا العام، رفضوا استقبالها، وقاموا بتحويلها إلى مستشفى المعبر التابع لمستشفيات جامعة جنوب الوادي.وأوضحت التحريات، أنه فور وصولها إلى مستشفى المعبر، رفضوا دخولها، حتى وضعت على كرسي في الشارع، وقام أهلها بتصوير الواقعة، وتحرير محضر يفيد بذلك بقسم قنا.