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محافظات

«الاقتصاد المصري بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل».. ندوة بجامعة السويس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:45 م
ندوة بجامعة السويس
ندوة بجامعة السويس
كريم أنور
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نظمت جامعة السويس اليوم ندوة بعنوان "الاقتصاد المصري بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل" حاضر فيها الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط والإصلاح الإداري الأسبق وبحضور السيد الدكتور سيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وطلاب الجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

افتتحت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ومن ثم رحب الشرقاوي بالعربي والسادة الحضور معربا عن سعادته باحتضان جامعة السويس لمثل هذه الندوات، والتي من شأنها تنوير عقول أبنائها الطلاب وتشكيل الوعي لديهم بالتحديات التي تواجهها مصر على كافة المستويات.

وخلال اللقاء أشار "العربي" إلى التحديات التي تواجهها مصر على المستوى الاقتصادي وتطور مفهوم التنمية على مر السنين وصولا لمفهوم التنمية المستدامة التي تتبناها دول العالم ومن بينها مصر وقدرتها على ترجمتها في أهداف وطنية تحقق متطلبات أبنائها، كما وجه سيادته بضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز دور القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام لجذب المستثمرين والحفاظ على معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد "العربي" على أن لولا الزيادة الملحوظة في معدلات التنمية وحزم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية بدعم مستمر من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لما استطاعت مصر أن تواجه التحديات المختلفة في الوقت الراهن والخطط الطموحة لمستقبل الاقتصاد المصري، هذا فضلا عن المردود الإيجابي لهذه الإصلاحات على مختلف قطاعات التنمية في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تصل للمواطن.

كما أكد على ضرورة تبني ثقافة الاستدامة وعدم التوقف عند مرحلة محددة والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات، موضحا أن ما قامت به الدولة المصرية ومؤسساتها من خطوات إصلاحية هي الأصعب وقد مرت بسلام، أما عن المستقبل ستكون الخطوات أفضل ولن يشعر المواطن البسيط بأي تأثير لهذه الإصلاحات.

واختتمت فعاليات اللقاء بحوار مفتوح مع السادة الحضور والرد على استفساراتهم، كما قام "الشرقاوي" بإهداء درع الجامعة التذكاري تكريما لجهود "العربي".

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