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الثقافة

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الشاعر رفعت سلام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:56 م
رفعت سلام
رفعت سلام
آلاء حسن - ايهاب مصطفى
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نعى المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى الشاعر الكبير رفعت سلام، الذي ترك عالمنا اليوم عن عمر ناهز 69 عامًا عقب صراع طويل مع المرض.

أشار الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إلى أن الحركة الشعرية والأدبية فقدت أحد أبرز قامتها برحيل الشاعر رفعت سلام، الذى يعد أحد أبرز شعراء جيل السبعينيات.

ترك الشاعر الراحل منتوجًا أدبيًا متنوعًا، فأصدر عدة دواوين شعرية مثل: (إشراقات رفعت سلاَم)، (إنها تومئ لي)، (هكذا قلت للهاوية)، (إلى النهار الماضى)، (كأنَها نهاية الأرض)، (حجر يطفو على الماء)، وصدر له عدة دراسات: (المسرح الشعرى العربى)، (بحثا عن التراث العربي: نظرة نقدية منهجية)، (بحثا عن الشعر)، وفى مجال الترجمة: (بوشكين: الغجر.. وقصائد أخرى)، (ماياكوفسكى: غيمة فى بنطلون.. وقصائد أخرى)، (كربرشويك: الإبداع القصصى عند يوسف إدريس)، (ليرمونتوف: الشيطان.. وقصائد أخرى)، (يانيس ريتسوس: اللذة الأولى، مختارات شعرية)، (هذه اللحظة الرهيبة، قصائد من كرواتيا"، "يانيس ريتسوس: البعيـد، مختارات شعرية شاملة"، "سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير حتَى الآن" مراجعة وتقديم، "جريجورى جوزدانيس: شعـرية كفافى"، "دراجو شتامبوك: نجوم منطفئة على المنضدة"، "شارل بودلير: الأعمال الشعرية الكاملة".

وولد رفعت سلام في نوفمبر 1951 بمنيا القمح بالشرقية وساهم في إصدار مجلة: "إضاءة 77" مع مجموعة من رفاق جيله، ثم مجلة: "كتابات"، ثم صدر ديوانه الشعرى الأول عام 1987 بعنوان: "وردة الفوضى الجميلة"، كما ترجم عدة قصائد لمجموعة من الشعراء العالميين مثل: بوشكين وماياكوفسكى ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس، وحصد جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.

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