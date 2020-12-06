«منى» تستغيث بالرئيس لزرع رئة: «أعيش بجهاز الأكسجين 24 ساعة» (فيديو)

معاناة تعيشها السيدة منى طه، 57 عامًا من محافظة الإسكندرية، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث أصبحت تعيش على جهاز الأكسجين 24 ساعة دون انقطاع، بسبب نقص كفاءة عمل الرئتين بعد تليف 80٪ من الرئة.وقالت «منى» لـ«الدستور»، إنها كانت تعمل في شركة للتأمين، ومنذ 4 سنوات شعرت بدور برد طبيعي لكنه استمر فترة حتى تم تشخيصه بأنه تليف في الرئة، فنصحها الطبيب باستخدام نوع من العلاج لتثبيت الحالة ولا يمتد التليف لباقي الرئتين، وكان الأمر في البداية بسيط، ولكن رغم تناول العلاج المقرر امتد التليف في الرئتين حتى أصبح الآن 80٪.وأضافت أنها تقدمت بإجازة مرضية من عملها، حيث إنها أصبحت في العام الأخير لا تستطيع الحركة ولا تستطيع فصل جهاز الأكسجين عنها، مشيرة إلى أنها تستخدم جهاز الأكسجين الذي يعمل بالكهرباء، بجانب اسطوانة أكسجين يوميًا، فضلًا عن الأدوية، والتوجه إلى المستشفى على فترات للدخول للعناية المركزة عند سوء حالتها.وأوضحت أنها أصبحت لا تقوى على النهوض من الفراش حتى للوصول لدورة المياه، كما أصيبت بتورم في جسدها نتيجة الكورتيزون الذي يدخل في العلاج، قائلة «مينفعش أقوم من مكاني لازم اتحرك بأنبوبة الأكسجين وحتى مش بقدر أنام زي الناس».وناشدت السيدة منى، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنظر إلى حالتها الصحية قائلة: «ياريت كلامي يوصل للريس، لأن حالتي ملهاش علاج بالأدوية، لازم زرع رئة وده مش موجود في مصر، الريس بيساعد الناس عاوزاه يقف جنبي، ويكون سبب بعد ربنا في الشفاء».