من الأرشيف| فاروق شوشة: أنا لم أضف إلى الشعر

"في بيت وسط الحقول ولدت، فانتقى إحساسي بالبناء والجدران، كان هناك الخلاء، الخُضرة والسماء، قطعة أرض صغيرة أزرعها، وشجرة زيتون صنعت فيها بيتًا من الأسلاك والقش، كانت مأواي خلال المراحل الأولى من الدراسة، وخلال اكتشافاتي لما يستحق أن يقرأ"، هكذا قال الشاعر فاروق شوشة في حوار له بمجلة الدوحة بعددها رقم 6 والصادر بتاريخ 1 يوليو لعام 1986.ويعتبر فاروق شوشة من أبرز الرواة للشعر العربي والدارسين له والعارفين بأسراره الفنية، فكان لديه حاسة نقدية ومعاصرة نادرة معًا، لذا استطاع أن يحفظ لقصيدته روحها الشعرية الحقيقية، بألا تخرج أبدًا عن ميدان الشعر.وردًا على سؤال ما هي الإضافة التي حققها كشاعر، قال: إضافة! هذه كلمة - كبيرة جدًا، لم أشغل نفسي بها قط، الشعر هو الذي حقق لي الإضافة، بمعنى أنني من خلاله قارئًا ومبدعًا أتيح لي أن أتحاور مع عقول ونفوس كبيرة أحببتها ولي معها صداقات حية، كصداقتي مع المعري وابن الرومي والمتنبي وعروة ابن الورد، وكشف لي الشعر خيوط العلاقة الحقيقية.تابع خلال حديثه "في منتصف الخمسينيات عندما وجدت نفسي أكتب بطريقة الشعر الحر تحت ما يفرضه علي وجداني وإحساسي بأن هذا النموذج، وهذ الصيغة الشعرية، هي قصيدة العصر.وأوضح أنه بدأ متأخرًا عن مرحلة الرواد، مضيفًا: لكن هذا التأخر بالنسبة لجيلنا عموما أعطاهم الفرصة لكي يبتعدوا عن الحدة الشديدة في التوجه التي صنعها شعراء الموجة الأولى، الذين اندفعوا- في أقصى درجات ثورتهم على الكلاسيكية- إلى قصيدة كانت بالنسبة لنا مغامرة واكتشافًا، لكنها من حيث البناء والمعمار الشعري هشة، لأنها تغلي بالانفعال الشديد والمغامرة الشديدة، كما يتحرك بندول الساعة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، شعراء جيل الستينات هم الذين شكلوا للقصيدة الجديدة صيغة أكثر توازنًا من حيث المعمار المحكم، والشرعية العربية، والحرص على سلامة الأداء الموسيقي الذي كثيرًا ما تهشم في تجارب الرواد، تحت دعوى التجديد والخروج على العمود الشعري، ووحدة البيت، استطاع شعراء الستينيات أن يفيدوا، لأنه أصبح بين أيديهم ميراث الرواد الشعري، فجعلوه ضمن تراثهم، وتمثلوه، لا ليقلدوه، ولكن ليضيفوا ويبتعدوا عنه مسافة.