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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالأسماء.. تغيير شامل فى مجالس إدارات الشركات التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:13 م
المهندس محمد السعداوى
المهندس محمد السعداوى
أسامة الشندويلى
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اعتمد المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالى ١٩٢٠٢٠ للشركات التابعة، والبالغ عددها ١٥ شركة، مع إجراء تغيير شامل فى مجالس إداراتها وفقًا لتعديلات القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، قانون قطاع الأعمال العام بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بفصل الإدارة عن الملكية فى الشركات، بتعيين عضو مجلس إدارة غير متفرغ وعضو منتدب تنفيذى.
واختتمت اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية والعادية للشركات، وتم تكليف المحاسب عمر محمد عبدالعزيز خطاب، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية «ميتالكو»، والمهندس محمد يحيى أحمد أحمد، والمهندس معروف سعيد محمد سويلم، والمحاسب مصطفى أبورجيلة محمد أحمد، كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى جابر متولى محمد عضوًا منتخبًا.
وبالنسبة لشركة مصانع النحاس المصرية، تم تكليف الدكتور محمد حسن مهنى جاد الله رئيسًا غير تنفيذى لمجلس الإدارة، والمحاسب محمد عزوز سلامة، والدكتور مهندس وائل مصطفى شعبان، والمهندس طارق كمال خليل الباجورى، كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أحمد عبدالسلام إبراهيم جاويش عضوًا منتخبًا.
وبخصوص الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى «شينى»، تم تكليف المهندس سيد عبدالسميع السيد بدر رئيسًا غير تنفيذى لمجلس الإدارة، والمحاسب يحيى أحمد عبدالفتاح عيش، والمحاسب أشرف حسين أحمد عبدالله، والدكتور عماد محمد عويس، كأعضاء معينين لمجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أحمد سعيد زيدان عضوًا منتخبًا، وقد تم عقد اجتماع لاحق بين أعضاء مجالس الإدارات المعينين والمنتخبين لاختيار أحد الأعضاء ليكون عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة.
ووجّه «السعداوى» الشكر لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة السابقين على ما بذلوه من جهد فى فترة توليهم تلك الشركات، ورحب برؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الجدد المكلفين بالعمل، وأبدى تطلعه إلى أن يكون القادم أفضل بالعمل، مشددًا على ضرورة مواجهة أى معوقات تعرقل عجلة الإنتاج، معظمًا المسئولية الكبيرة على عاتق المجالس الجديدة.
وأكد «السعداوى» ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها، وكذلك البدء فى مشروعات مستجدة لتطوير الشركات بالتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة داخل مصر وخارجها.
تجدر الإشارة إلى أن فلسفة التغيير قامت على دعم مجالس الإدارات بالكفاءات والتخصصات التى تحمل إضافة للشركات التابعة، وتعزز من قدرتها على النمو والتطوير فى مواجهة أى تحديات، مثل نقص التمويل وارتفاع أسعار الطاقة.
يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية هى أول شركة قابضة تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام تنتهى من عقد كل الجمعيات وتشكيلات مجالس إدارات الشركات التابعة لها، على الرغم من أن عدد الشركات ١٥ شركة.

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