افتتاح مستشفى الطوارئ للنساء والتوليد بجامعة عين شمس.. الثلاثاء

يفتتح أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بعد غد الثلاثاء الموافق ٨ من ديسمبر الجاري، تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس.كما يفتتح "المتيني" والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد (وحدة المرأة الآمنة)، وذلك في تمام التاسعة صباحًا بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.يقام الافتتاح بحضور سفير النرويج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأ.د. حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، وأ.د. أحمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد ولفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي بمختلف الجامعات المصرية.