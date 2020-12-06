رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 30402 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:37 م
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات وزارة الصحة- الأحد- أن تركيا سجلت 30402 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض.

وأوضحت البيانات، أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 ارتفع بواقع 195 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14900.

وتطبق تركيا إجراءات عزل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواجهة الزيادة الأحدث في عدد الوفيات اليومي الذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 196 أمس السبت، فضلا عن الإصابات الجديدة، وسجلت تركيا 32736 إصابة جديدة، وهو أعلى عدد تسجله منذ بدء تفشي الوباء في مارس.

وظلت تركيا على مدى أربعة أشهر تكتفي بإعلان عدد حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها أعراض، لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر في الكشف عن كل حالات الإصابة، ولا تزال البيانات الإجمالية لكل الحالات الإيجابية والعدد الإجمالي التراكمي غير متوفرة.


موضوعات متعلقة

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

كيف يغزو «الغزل والنسيج» المصري أسواق العالم؟.. علماءنا بالخارج يجيبون

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

مثقفون يودعون رفعت سلام: أنجز منجزًا ثقافيًا كبيرًا

قصور الثقافة تنعى الشاعر والمترجم رفعت سلام

مصطفى الفقي: مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية صرح ثقافي عظيم

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس