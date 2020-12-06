تركيا تسجل 30402 إصابة جديدة بكورونا





أظهرت بيانات وزارة الصحة- الأحد- أن تركيا سجلت 30402 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينها حالات لم تظهر عليها أعراض.وأوضحت البيانات، أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 ارتفع بواقع 195 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14900.وتطبق تركيا إجراءات عزل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواجهة الزيادة الأحدث في عدد الوفيات اليومي الذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 196 أمس السبت، فضلا عن الإصابات الجديدة، وسجلت تركيا 32736 إصابة جديدة، وهو أعلى عدد تسجله منذ بدء تفشي الوباء في مارس.وظلت تركيا على مدى أربعة أشهر تكتفي بإعلان عدد حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها أعراض، لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر في الكشف عن كل حالات الإصابة، ولا تزال البيانات الإجمالية لكل الحالات الإيجابية والعدد الإجمالي التراكمي غير متوفرة.