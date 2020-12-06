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سياسي

برلماني: زيارة الرئيس لفرنسا الزيارة ستتطرق إلى عدة قضايا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:48 م
السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
إسلام نصير
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أكد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الفرنسية، والتى تأتى تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتؤكد على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتعزيزا للتعاون فى المجالات المختلفة بين البلدين.

وقال مهنى إن توقيت الزيارة له أهمية كبرى للتأكيد على عمق العلاقة بين القاهرة وباريس وخاصة فى الآونة الأخيرة، والتى شهدت حالة من الشد والجذب حول بعض التصريحات المسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم، مؤكدا أنها أيضا قبل انعقاد القمة الأوروبية والتي ستكون حاسمة هذا العام بالنسبة لتركيا؛ نظرا لما تحدثه من توترات في منطقة إقليم شرق المتوسط.

وأشار أحمد مهنى إلى أن الزيارة ستتطرق إلى العديد من المشكلات والقضايا التي تواجه المنطقة العربية والتحديات الخارجية التي تفرض سيطرتها على بعض الدول، مضيفا أن مصر دولة مهمة في الإقليم ولديها قدرات وإمكانيات على إظهار الأيديولوجية الإسلامية المعتدلة، موضحا أن الزيارة تأتي لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات.

وأوضح مهنى أن فرنسا ستقود قاطرة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الزيارة لها أبعاد هامة جدا للبلدين، وتدعم سبل التعاون المشترك كما أنها ستساهم وبشكل كبير في التنمية الاقتصادية والسياحية.

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