روشتة الحماية من «كورونا»: منع الزيارات والتجمعات

قدم أطباء روشتة حماية من الإصابة بفيروس كورونا، فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات مع بدء الموجة الثانية للوباء خلال الأيام الأخيرة.

ونصح شريف شعبان، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى إسنا التخصصى رئيس قسم العزل بالمستشفى السابق، المواطنين، بوقف تبادل الزيارات، خاصة للفئات الأكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، حتى نهاية يناير المقبل.

وقال «شعبان» إن هذه الفئات هى الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات لها قد تودى بحياتها حال الإصابة، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ومنع التجمعات نهائيًا، خاصة المناسبات الاجتماعية مثل الأفراح والعزاء، وعدم ذهاب الأطفال للمدارس فى حالة ارتفاع درجة الحرارة، أو إصابة أحد الأفراد فى مدرسته بالفيروس.

ونصح المصابين بالفيروس، بعدم تناول مشتقات الكورتيزون أو مضادات التجلط أو مضادات الفيروسات إلا بعد الرجوع للطبيب، مشددًا على ضرورة عدم اختلاط المصابين بالمواطنين إلا بعد إجراء مسحة تؤكد سلبية النتيجة، وفى حالة ظهور المسحة سلبية رغم استمرار الأعراض، يجب إعادة إجرائها مرة ثانية بعد مرور ٤٨ ساعة من المسحة الأولى، واختفاء الأعراض تمامًا بعد ١٠ أيام من بداية الشعور بها، بشرط عدم ارتفاع درجة الحرارة لمدة ٣ أيام متتالية.

وأكد ضرورة استشارة طبيب إذا شعر أى مواطن بألم شديد فى صدره مع نهجان، أو ألم شديد بالبطن مع إسهال لمعرفة مدى تعرضه لجلطات، وعدم إجراء تحاليل طبية أو أشعة مقطعية دون أمر طبيب لأن أنواعها تختلف من مريض لآخر، موضحًا أن أى أعراض تنفسية أو حمى أو أعراض معوية أو فقدان للشم، تعتبر «كورونا» إلى أن يثبت العكس، مشيرًا إلى أن الإصابات فى مصر بدأت تزداد بنسب أعلى من الموجة الأولى. ونصح محمد سباعى، طبيب قلب وأوعية دموية، المواطنين، بتقليل التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وقال إن هناك بعض المواطنين غير المجبرين على النزول يوميًا من المنزل، مثل ربات البيوت وكبار السن والأطفال دون سن المدرسة، مضيفًا: «عليهم الالتزام بالمكوث فى المنزل لأطول وقت، وعدم الذهاب إلى مناطق التجمعات مثل الأسواق أو الحدائق العامة أو المقاهى، لتقليل الخطورة على الشريحة الأكثر عرضة للمضاعفات حال الإصابة».

وذكر أن ارتداء الكمامة ضرورى لكل الفئات حتى فى المناطق غير المزدحمة، لأن هذا الوباء ينتشر عن طريق الهواء، بمعنى أنه يظل معلقًا فى الهواء، فى حالة العطس مثلًا، لفترة زمنية غير محددة، موضحًا أنه من السهل أن يصيب المواطنين الذين يمرون من هذه المنطقة حتى وإن لم يكونوا فى مناطق مزدحمة، مضيفًا أن أغلب الإصابات الجديدة بالفيروس لم يكن أصحابها ملتزمين بارتداء الكمامة.

ونصح أى مواطن يشعر بارتفاع فى درجة الحرارة، بالتزام المنزل وعدم تبرير خروجه بأنه مجرد دور برد، لأن أعراض كورونا تتشابه بدرجة كبيرة مع الإنفلونزا، وإذا أجرى مسحة وتأكدت سلبية إصابته، يمكنه الخروج والاختلاط بالآخرين بصورة طبيعية، مطالبًا المواطنين بالتزام التباعد الاجتماعى؛ بحيث تكون هناك مسافة بين كل شخص وآخر لا تقل عن متر.

