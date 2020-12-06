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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعليم القاهرة تؤكد استعداد مقار اللجان لإعادة النواب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:54 م
محمد عطية
محمد عطية
نورهان عبدالرحمن
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أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعداد مقار اللجان الانتخابية في جولة الإعادة، بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بمدارس القاهرة.

وشدد عطية، على أن المديرية متواصلة مباشرة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتنفذ كافة تعليمات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من التواصل والتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتيسير مهمة القضاة والفريق المعاون.

وأضاف أن المديرية حريصة كل الحرص على إتمام العملية الانتخابية فى أبهى صورها، كما أن الجميع يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددا على أنهم جهة حكومية، كما تستمر الحملات الإعلامية التوعوية لأهمية المشاركة في الانتخابات لبناء الوطن واستكمال مسيرة التنمية.

وأكد محمد الحسيني مدير عام الشئون المالية والإدارية، أن المديرية انتهت من كافة التجهيزات وتهيئة المدارس مقار اللجان الانتخابية، والتي ستبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي الإثنين والثلاثاء، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومنها تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، والتزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية.

وأكد محمد عبد الباسط مدير إدارة الاتصال السياسي أنه ستقام انتخابات الإعادة بالقاهرة بمدارس 11 إدارات وهي: (حدائق القبة الزيتون مصر الجديدة شرق مدينه نصر غرب مدينه نصر المرج البساتين ودار السلام المعصره حلوان التبين المستقبل).

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات إلى نهاية عملية الاقتراع مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتعاون الجميع.

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