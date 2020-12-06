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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع السيولة المحلية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:48 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
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كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو أغسطس من العام المالي 2020-2021 محصلة لارتفاع كل من صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وارتفعت السيولة المحلية بمقدار 144.1 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال يوليو أغسطس من العام المالي 2020-2021 لتصل لـ4.68 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2020.

فيما ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4% خلال الفترة المذكورة، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 29.3% خلال الفترة يوليو أغسطس 2020-2021، وجاء الارتفاع كمحصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بما يعادل 28.4 مليار جنيه، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه.

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