البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع السيولة المحلية

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو أغسطس من العام المالي 2020-2021 محصلة لارتفاع كل من صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.وارتفعت السيولة المحلية بمقدار 144.1 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال يوليو أغسطس من العام المالي 2020-2021 لتصل لـ4.68 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2020.فيما ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4% خلال الفترة المذكورة، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 29.3% خلال الفترة يوليو أغسطس 2020-2021، وجاء الارتفاع كمحصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي بما يعادل 28.4 مليار جنيه، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه.