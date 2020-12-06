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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تعلن حصاد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:28 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
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أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تقريرًا، يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر نوفمبر.

وقال الدكتور أشرف هاشم مدير المركز، إنه تم قبول طلبات تسجيل 792 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيًا، تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 388 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل 342 مخصبا زراعيا لفحصها فنيًا، تمهيدًا لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 252 مخصبا زراعيا وإصدار استمارات تسجيلهم، وتحليل عدد 2441 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة، وكذلك لأفراد عاديين وتحليل عدد 920 عينة علف دواجن، وعدد 222 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما، واستقبال وفحص عدد 497 شحنة مخصب زراعي مستورد، واستقبال وفحص عدد 674 شحنة مستوردة، تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 34 شحنة أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.

وأضاف هاشم أنه تم إرسال الشهادة التي تفيد تجديد اعتماد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بواسطة الهيئة الأمريكية لاعتماد المعامل A2LA.


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