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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الألمانية تفرق تجمعا ضم 200 شخص لتناول النبيذ

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:16 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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فرقت الشرطة الألمانية في مدينة هايدلبرج مجموعة ضمت نحو 200 شخص تجمعوا لتناول النبيذ الساخن.
وقالت الشرطة في المدينة الواقعة جنوب غربي ألمانيا الأحد، إن هؤلاء الأشخاص لم يلتزموا بالتباعد المكاني ولا بارتداء الكمامات.
وأوضحت الشرطة أن هؤلاء الأشخاص تجمعوا من أربعة مطاعم للمشاركة في "نزهة نبيذ ساخن"، بمناسبة بيع المطاعم لكنهم وقفوا بعد ذلك متقاربين إلى بعضهم البعض في الشارع بدلا من أن يتنزهوا.

وأضافت الشرطة أن أكثر من 20 شرطيا شاركوا في مهمة تفريق المجموعة، وأشارت إلى أخذ البيانات الشخصية لنحو 70 شخصا وبدأت في فتح إجراءات فرض غرامات مالية عليهم بسبب انتهاك مرسوم الحماية من كورونا، كما يجري التحقيق مع مديري المطاعم.

وتابعت الشرطة أن جهاز الأمن البلدي أنهى بيع المطاعم في المساء، وقالت إنها تعتزم فرض رقابة صارمة على "نزهة نبيذ" مزمع تسييرها مساء اليوم.

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