رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض سرقة 800 ألف جنيه من شقة بقصر النيل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:45 م
أمن
أمن
هدير مصطفي
طباعة
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، جهودهم لكشف ملابسات واقعة سرقة 800 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بمنطقة قصر النيل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شخص بسرقة شقته بالطابق التاسع ببرج سكنى بكورنيش النيل فى منطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وجود كسر بإحدى نوافذ الشقة وبعثرة داخل محتوياتها وسرقته لـ800 ألف جنيه أموالا ومصوغات ذهبية.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين فى الحادث، بعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

مثقفون يودعون رفعت سلام: أنجز منجزًا ثقافيًا كبيرًا

قصور الثقافة تنعى الشاعر والمترجم رفعت سلام

مصطفى الفقي: مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية صرح ثقافي عظيم

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس