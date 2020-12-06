جهود مكثفة لكشف غموض سرقة 800 ألف جنيه من شقة بقصر النيل

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، جهودهم لكشف ملابسات واقعة سرقة 800 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بمنطقة قصر النيل.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شخص بسرقة شقته بالطابق التاسع ببرج سكنى بكورنيش النيل فى منطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وجود كسر بإحدى نوافذ الشقة وبعثرة داخل محتوياتها وسرقته لـ800 ألف جنيه أموالا ومصوغات ذهبية.ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين فى الحادث، بعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.