جهود مكثفة لكشف غموض سرقة 800 ألف جنيه من شقة بقصر النيل
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:45 م
هدير مصطفيطباعة
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، جهودهم لكشف ملابسات واقعة سرقة 800 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بمنطقة قصر النيل.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شخص بسرقة شقته بالطابق التاسع ببرج سكنى بكورنيش النيل فى منطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وجود كسر بإحدى نوافذ الشقة وبعثرة داخل محتوياتها وسرقته لـ800 ألف جنيه أموالا ومصوغات ذهبية.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين فى الحادث، بعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شخص بسرقة شقته بالطابق التاسع ببرج سكنى بكورنيش النيل فى منطقة قصر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وجود كسر بإحدى نوافذ الشقة وبعثرة داخل محتوياتها وسرقته لـ800 ألف جنيه أموالا ومصوغات ذهبية.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين فى الحادث، بعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.