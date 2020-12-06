رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يكشف لـ«الدستور» تطورات إصابته بكورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:28 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
طباعة
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيقوم بإجراء مسحة طبية جديدة، غدًا الاثنين، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة إصابته بفيروس كورونا المستجد،

وأكد "أبو ليمون" لـ"الدستور"، أن حالته مستقرة وأنه متفائل بالشفاء بإذن الله.

وكان محافظ المنوفية قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، عقب ثبوت إيجابية العينة، وقرر خضوعه للعزل المنزلي، ومباشرة أعمال وظيفته من الاستراحة الخاصة به بمدينة شبين الكوم.

كما أصيب خمسة من طاقم مكتب محافظ المنوفية بالديوان، ويخضعون للعزل المنزلي بمتابعته من وزارة الصحة، وعلى إثر ذلك قامت الطب الوقائي بتعقيم مبنى الديوان العام بالمحافظة، كما شدد محافظ المنوفية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

«قربت من ربنا ومبقتش أثق فى حد».. تصريحات قوية لـ منى فاروق عن أزمتها الأخيرة (فيديو)

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

مفاجأة.. الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

تعرف على موعد بدء صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر ديسمير 2020

البطة الصفراء تتحوّل رمزًا للاحتجاجات فى تايلاند

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

مثقفون يودعون رفعت سلام: أنجز منجزًا ثقافيًا كبيرًا

قصور الثقافة تنعى الشاعر والمترجم رفعت سلام

مصطفى الفقي: مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية صرح ثقافي عظيم

يسري حسان يستغيث لإنقاذ محمد جبريل: مهدد بالحبس