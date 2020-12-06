محافظ المنوفية يكشف لـ«الدستور» تطورات إصابته بكورونا

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيقوم بإجراء مسحة طبية جديدة، غدًا الاثنين، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة إصابته بفيروس كورونا المستجد،وأكد "أبو ليمون" لـ"الدستور"، أن حالته مستقرة وأنه متفائل بالشفاء بإذن الله.وكان محافظ المنوفية قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، عقب ثبوت إيجابية العينة، وقرر خضوعه للعزل المنزلي، ومباشرة أعمال وظيفته من الاستراحة الخاصة به بمدينة شبين الكوم.كما أصيب خمسة من طاقم مكتب محافظ المنوفية بالديوان، ويخضعون للعزل المنزلي بمتابعته من وزارة الصحة، وعلى إثر ذلك قامت الطب الوقائي بتعقيم مبنى الديوان العام بالمحافظة، كما شدد محافظ المنوفية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.