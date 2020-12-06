ياسمين عبدالعزيز تستعد لتصوير «اللى مالوش كبير»

يعقد صناع مسلسل «اللى مالوش كبير»، جلسات عمل مكثفة لاختيار باقى نجوم العمل والتعاقد معهم، فضلًا عن دراسة جميع التفاصيل والتجهيزات تمهيدًا لانطلاق التصوير أواخر ديسمبر الجارى.ومن المقرر أن يحسم المخرج مصطفى فكرى أسماء المشاركين خلال الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى وعايدة رياض ومحمد عبدالعظيم وبدرية طلبة للمشاركة فى العمل.المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق يتناول العديد من القضايا المهمة، ومن المقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى ٢٠٢١.وشاركت ياسمين عبدالعزيز فى رمضان الماضى بمسلسل «ونحب تانى ليه».