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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تتسلم أول شحنة لقاح صيني للوقاية من كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:12 م
لقاح صيني
لقاح صيني
وكالات
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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن بلاده تسلمت أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا من الصين اليوم الأحد، مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم جماعي.

أضاف الرئيس في إفادة صحفية على الإنترنت أن بلاده تلقت 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية الذي يخضع لتجارب في إندونيسيا منذ أغسطس.

وتابع أن الحكومة تتوقع استلام 1.8 مليون جرعة أخرى أوائل يناير، وتجري البرازيل وتركيا تجارب المرحلة الأخيرة على اللقاح الصيني أيضا.

وقال الرئيس الإندونيسي إنه من المتوقع أن تتسلم بلاده أيضا في الشهر الجاري شحنات مواد خام لإنتاج 15 مليون جرعة، ومواد لإنتاج 30 مليون جرعة أخرى الشهر المقبل.

وأوضح ويدودو أن اللقاح لا يزال يخضع لتقييم وكالة الغذاء والدواء الإندونيسية في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لتوزيعه في أنحاء البلاد التي يصل عدد سكانها إلى 270 مليون نسمة.

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