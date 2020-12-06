محافظ الفيوم يقرر تفعيل العمل بنسبة 50% بالديوان والجهات الحكومية

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، وكذا مديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين.أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين، النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى النصف الثاني من الشهر، بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتًا أنه يستثنى من القرار مديريتى الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحى بالفيوم.كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقًا لما تقضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.ولفت المتحدث الرسمي، أن قرار السيد المحافظ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.وشدد محافظ الفيوم على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المنشات الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الاعداد وفقًا لما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.