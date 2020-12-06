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سياسي

«قومي المرأة» يعلن أسماء الفائزين بالجائزة التقديرية للجهود التطوعية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:01 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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أعلن المجلس القومى للمراة اليوم عن أسماء الفائزين بالجائزه التقديرية للجهود التطوعية فى ظل جائحة كورونا خلال اجتماع لجنة اختيار الجائزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن جائحة كورونا أثبت مدى وعى وقدرة الشعب المصرى على مواجهة الأزمات، مضيفة أن المبادرات التى قدمت بصمة شخصية تعبر عن إيمان كبير بالدور الذى يقدمه العمل التطوعى فى خدمة المجتمع ومواجهة الأزمات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن التكريم المقدم لأصحاب المبادرات جائزة بسيطة لمجهود عظيم استطاع أن يؤثر على أرض الواقع، ويقدم خدمات كبيرة للمجتمع فى مواجهة جائحة كورونا.

ووجهت الشكر والتقدير إلى الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية ورئيس لجنة اختيار الجائزة وأعضاء اللجنة والأمانة العامة على المجهود الكبير فى نجاح فكرة الجائزة، متمنية أن يكون للجائزة مراحل أخرى ليستمر الدعم والتقدير لأصحاب تلك المبادرات التى تخدم المجتمع، مشيرة إلى أن المجلس مستمر في تقديم الحملات التوعوية للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية ورئيس اللجنة اختيار الجائزة أن العالم بأثره يعانى من مرحلة صعبة ومريرة من تفشى فيروس كورونا المستجد مما أعطى دورا كبيرا للجهود التطوعية الإنسانية لتوفير كل ما يلزم للمصابين وأسرهم من رعاية صحية ونفسية واجتماعية وغيرها من المساعدات.

وأعلنت لجنة التحكيم اختيار 3 مبادرات من أصل 11 بالإضافة إلى جائزة الشخصية عامة، حيث نال الجائزة التقديرية للجهود التطوعية الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة، والفائزين هم ريمون فرنسيس صادق متى صحفى، سامية الديب عجيبى بنيامين أخصائي شئون تعليم بجامعة المنيا بالإدارة العامة لشئون التعليم، شيماء محمد عبدالرازق خضر المحاسبة بإحدى الشركات وتسلم الفائزين شهادة تقدير ودرع تميز.

وضمت لجنة التحكيم الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس رئيسا للجنة الدكتور ماجد عثمان والدكتورة نجوى خليل عضوا المجلس والدكتورة صفاء الباز مديرة المركز الإقليمي للتدريب بجامعة عين شمس، الدكتورة عزة كامل عضوة لجنة المنظمات غير الحكومية، والاستاذة فيفيان ثابت رئيسة هيئة كير، كما ضمت اللجنة الفنية من الأمانة العامة كل من الأستاذة صفاء حبيب والأستاذة منى حمدى والأستاذ عصام سلطان.

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