نيللي كريم وآسر ياسين في جلسة نقاشية حول «الاتجار بالبشر»

أقيمت عصر اليوم جلسة نقاشية حضرتها النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين التي حملت عنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟"، وأقيمت بمسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.حضر الندوة السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بينما أدارتها مريم فرج مديرة المسئولية المجتمعية في MBC، وتحت رعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.شارك أيضًا، في الندوة كل من السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.