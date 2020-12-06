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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: نزوح 167 ألف يمني منذ بداية 2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:23 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأحد، نزوح أكثر من 167 ألف شخص في اليمن، منذ بداية العام 2020.
وقالت المنظمة في تقرير مقتضب، على نسخة منه أنه تم تسجيل نزوح 1224 شخصا منذ 29 نوفمبر، حتى 5 ديسمبر الجاري.
وذكر التقرير أنه منذ بداية العام 2020، تم تسجيل نزوح 167 ألفا و580 شخصا في عدة محافطات، أبرزها مأرب والحديدة وتعز والضالع.
وتشهد اليمن منذ سنوات صراعا مسلحا بين القوات الحكومية والحوثيين خلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

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