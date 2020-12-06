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فن

رشا حسني: نحرص على تلبية ذائقة محبي أفلام «منتصف الليل»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:52 م
الناقدة رشا حسني
الناقدة رشا حسني
حسين الجندي
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قالت الناقدة رشا حسني، مدير قسم عروض منتصف الليل، إن الحفاظ على النجاح الذي تحقق الدورة الماضية كان التحدي الأكبر الذي واجهته خلال برمجة أفلام هذا العام، حرصًا على التنوع لتلبية ذائقة محبي أفلام النوع التي تشهد إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا.

وأكدت حسني أن برنامج أفلام منتصف الليل هذا العام، يشهد مشاركة 7 أفلام تتنوع بين رعب نفسي، وأفلام الحركة والإثارة والتشويق، بعضها في عروضه العالمية والدولية الأولى، وبعضها حصل على جوائز في مهرجانات دولية كبرى، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة بتوفير خيارات متعددة أثناء البرمجة، رغم التحديات التي واجهت صناعة السينما خلال عام 2020 بسبب فيروس كورونا.

أوضحت حسني أنها بشكل شخصي سعيدة جدًا ببرمجة قسم عروض منتصف الليل للعام الثاني على التوالي، وفخورة بأنه برغم أن هذا العام استثنائي على العالم كله وصناعة السينما خصوصًا، استطاعت أن تضم أفلام مهمة لمخرجين مهمين، منها أفلام في عروضها العالمية والدولية الأولى، مثل فيلم عرض جانبي للمخرج البريطاني آدم أولدرويد، في عرضه العالمي الأول، وهو من الأفلام المميزة لأنه ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، أشهر الأنواع السينمائية شيوعًا في المملكة المتحدة، وهي التجربة الثانية لمخرجه في الأفلام الروائية الطويلة، بعد تميزه في مجال البرامج والمسلسلات التليفزيونية.

ويضم القسم هذا العام، العرض الدولي الأول لفيلم طفل لخوانما باخو أولوا، أحد أهم المخرجين الأسبان، الذي سبق وشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة عام 2004 بفيلمه "فراجيل".

ومن مصر يعرض لأول مرة عالميًا الفيلم المصري "عمار" إخراج محمود كامل، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وهو من التجارب المختلفة في إنتاج أفلام الرعب المصرية.

وأكدت رشا حسني أنه إلى جانب أفلام العرض الأول، حرصت أثناء البرمجة على أن يضم القسم أفلام عرضت في مهرجانات دولية كبرى، بعضها حصل على جوائز مهمة، فمن مهرجان برلين، يشارك فيلم "سكون" الذي سبق وعرض في قسم آفاق السينما الألمانية، ومن مهرجان روتردام يعرض فيلم "وحوش تتشبث بالقش" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

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