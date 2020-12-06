رئيس نوعية الهواء: إجراءات كورونا ساهمت في تحسين جودة الهواء

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن انتشار فيروس كورونا أثر على جودة الهواء، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وفرض الحظر، وتخفيض عدد العاملين في جميع المؤسسات والهيئات، ساهم في تحسين جودة الهواء.وأوضح رئيس نوعية الهواء بوزارة البيئة، لـ"الدستور"، أن رجوع النشاط البشري إلى المعدل الطبيعي يؤثر على تلوث الهواء، ويؤدي إلى زيادة نسبة تلوث الهواء، وقلة غازات الاحتباس الحراري.وأردف "مراد"، أن معدل التلوث بعد رجوع النشاط لطبيعته طبيعة الحال يزيد من معدلات التلوث، بسبب استهلاك طاقة وزيادة حركة مركبات واستهلاك للموارد بصفة عامة.