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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض سجادة حمراء للفيلم الفرنسي «جاجارين»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:08 م
سجادة حمراء للفيلم
سجادة حمراء للفيلم الفرنسي جاجارين
حسين الجندي
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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الفرنسي جاجارين للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.

تدور أحداث الفيلم حول المراهق يوري الذي يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليا ويمزج بمهارة بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعا واقعيا جدا وآنيا جدا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع جاجارين السكني الذي كان قد افتتح 1963 في حضور رائد الفضاء الروسي – في ظل تولي الحزب الشيوعي الفرنسي الحكم، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت وتكون رمزا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.

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